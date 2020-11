© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È grave che Meloni, Berlusconi e Salvini abbiano detto no a una cabina di regia per combattere l'emergenza sanitaria e economica. È tempo di confronto, di condivisione, di far prevalere lo spirito unitario per superare insieme questa sfida senza precedenti. È importante che la politica dia segni di unità e non di divisione". Lo ha scritto su Facebook Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati(Rin)