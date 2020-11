Milano: concorsi comunali in modalità telematica per misure anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue nel segno della tutela della salute e della limitazione degli spostamenti regionali e interregionali l'azione di selezione del nuovo personale del Comune di Milano. Al fine di arginare l'attuale emergenza Covid le prove orali dei candidati ammessi alla seconda fase dei concorsi di selezione per i nuovi organici dell’amministrazione comunale di Milano si svolgeranno on line, attraverso singoli colloqui". Lo annuncia il Comune di Milano in una nota. "Una scelta - la definisce l'assessora alle Politiche per il lavoro, attività produttive e risorse umane Cristina Tajani - coraggiosa e in linea con tutte le prescrizioni a tutela della salute attualmente necessarie, che mostra appieno la volontà dell’amministrazione di proseguire nel suo progetto di ampliamento e ricambio generazionale del proprio organico al fine di garantire servizi in linea con le esigenze della città, anche in questa particolare situazione di emergenza sanitaria che sta modificando le nostre vite e i nostri modi di interagire”. “Questa nuova modalità da remoto - conclude Tajani - può rappresentare un primo passo per sperimentare nuove modalità concorsuali che permettano di sfruttate appieno l'apporto delle nuove tecnologie e dell'innovazione, evitando ai candidati costi di trasferte e spostamenti". (segue) (com)