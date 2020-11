Milano: concorsi comunali in modalità telematica per misure anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi a sostenere le prove orali in via telematica, a partire già da fine novembre, saranno i 747 candidati che hanno superato a settembre la prova scritta del concorso per operatore amministrativo, indetto dal Comune lo scorso dicembre. Concorso che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 12mila candidati. Degli ammessi alla seconda prova orale l'8,5 per cento ha un'età compresa tra 18 e 25 anni, il 42,4 per cento tra 26 e 35, il 30,9 per cento tra 36 e 45 anni, il 15 per cento per cento tra 46 e 55 e infine solo il 3 per cento tra i 56 e i 65 anni. Significativo notare come tra i candidati, se pur il concorso fosse rivolto a diplomati, oltre il 60 per cento sia in possesso di una laurea. Indicativa anche la provenienza geografia con circa il 62,5 per cento degli ammessi residente in Lombardia, mentre il restante 37,5 per cento proviene da altre regioni di cui il 16 per cento circa dal sud e dalle isole. “La modalità telematica - conclude il comunicato di Palazzo Marino - oltre a garantire la salute di esaminandi e membri della commissione consente ai candidati in eventuale isolamento fiduciario di partecipare alla selezione nonché procedere con le normali fasi del concorso anche in caso di lockdown locale o nazionale”. (com)