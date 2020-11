Georgia: presidente Zurabishvili, elezioni parlamentari sono state pacifiche ed equilibrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari in Georgia di sabato sono state pacifiche ed equilibrate. Lo ha affermato oggi la presidente georgiana Salome Zurabishvili, definendo il voto di ieri "sugli standard di quelli europei". Il partito di governo Sogno georgiano è emerso vincitore delle elezioni, con lo spoglio delle schede quasi ultimato. "La Georgia è riuscita a condurre elezioni pacifiche, eque, sicure e democratiche, fondamentalmente delle elezioni europee", ha detto Zurabishvili in una nota alla stampa. Gli osservatori della missione dell'Osce in Georgia hanno definito le elezioni competitive e nel complesso rispettose delle norme fondamentali. Al contempo, è stato notato come Sogno georgiano nel corso della campagna elettorale abbia in diversi casi trasceso il proprio status di partito, approfittando della propria posizione alla guida delle istituzioni nazionali, come ha spiegato Elona Gjebrea, capo della missione di osservazione Osce. (Rum)