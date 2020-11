Regno Unito: leader laburista Starmer su serrata, governo doveva agire più rapidamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insegnamento della pandemia di coronavirus è che le azioni drastiche vanno prese in maniera decisa e rapida, quanto sono necessarie. Lo ha affermato il leader del Partito laburista britannico, Keith Starmer, a commento delle scelte del governo guidato da Boris Johnson, annunciate ieri. In un'intervista per "Channel 4 News", Starmer ha spiegato che l'esecutivo "avrebbe dovuto agire con maggiore velocità" e che la nuova serrata potrebbe essere estesa anche oltre il prossimo 2 dicembre. (Rel)