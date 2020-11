Medio Oriente: Emirati ratificano accordo esenzione visti con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno ratificato l’accordo di reciproca esenzione dei visti con lo Stato di Israele. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. "Il gabinetto di governo ha ratificato una serie di accordi tra il governo degli Emirati Arabi Uniti e una serie di Paesi amici, inclusa la ratifica dell'accordo tra gli Emirati Arabi Uniti e lo Stato di Israele in merito alla reciproca esenzione dall'obbligo del visto d'ingresso", ha precisato la “Wam”. L’accordo per l’esenzione dei visti è stato firmato lo scorso 20 ottobre, insieme ad una serie di altre intese, durante la storica visita di una delegazione ufficiale emiratina a Tel Aviv guidata dal ministro di Stato per gli Affari finanziari, Obaid Humaid al Tayer, e dal ministro dell’Economia, Abdullah bin Touq al Marri. I due Paesi hanno firmato quattro accordi: protezione degli investimenti; cooperazione nel settore della tecnologia e della scienza; aviazione civile; esenzione dei visti per i cittadini dei due paesi. Inoltre, insieme agli Stati Uniti, Emirati e Israele hanno istituito un fondo, Abraham Fund, del valore di 3 miliardi di dollari, che tra i primi obiettivi ha il finanziamento del progetto previsto dal memorandum d’intesa vincolante firmato dalla società israeliana Europe-Asia Pipeline (ex Eilat-Ashkelon Pipeline Co. – Eapc) con la società emiratina Med-Red per la gestione di un ponte terrestre per il trasporto di petrolio tra il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo.(Res)