Lavoro: Catalfo, bene campagna Inail, disabili rischiano di pagare il prezzo più alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni Inail ha lanciato una campagna di comunicazione che punta a sensibilizzare lavoratori, imprese e parti sociali sull’importanza di assicurare la continuità lavorativa o l’inserimento in una nuova occupazione per tutte quelle persone che hanno subito infortuni o malattie professionali. Lo scrive su Facebook la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, secondo cui in un momento come quello attuale, in cui l’attenzione di tutti è concentrata sugli sviluppi dell’emergenza Covid-19, questa campagna è particolarmente importante. "Il mondo della disabilità, infatti, rischia di pagare il prezzo più alto della crisi che stiamo vivendo. Non dobbiamo e non possiamo permetterlo", aggiunge Catalfo, che ricorda che a fare da testimonial della campagna sono Claudio e Loretana, due imprenditori che nel 2015 hanno temuto di dover rinunciare per sempre ai loro sogni a causa di due gravi incidenti sul lavoro. Ma grazie a un progetto sviluppato dall’Inail, sono potuti tornare a lavoro nelle loro aziende. "Come Ministero del Lavoro e come Governo siamo concentrati a garantire il massimo sostegno al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità. L’attivazione della banca dati per il collocamento mirato, l’adozione di linee guida e l’investimento in formazione adeguata sono fra i primi interventi della nostra strategia", prosegue la ministra. "Con l’ultima legge di Bilancio, inoltre, è stato incrementato il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità ed è stato istituito un nuovo Fondo per la disabilità e la non autosufficienza con una dotazione iniziale di 29 milioni di euro che salirà a 200 milioni l’anno prossimo e a 300 nel 2022. Garantire il reinserimento professionale delle persone con disabilità da lavoro deve essere un obiettivo di tutti, ora più che mai", conclude Catalfo. (Rin)