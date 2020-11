Usa: coronavirus, tre giorni di quarantena e poi test per chi arriva nello Stato di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da mercoledì 4 novembre chi si reca nello Stato di New York dovrà aver effettuato un test del coronavirus con esito negativo non più di tre giorni prima dell’arrivo, osservare un periodo di quarantena di tre giorni e sottoporsi di nuovo a un test il quarto. In caso di esito negativo, il viaggiatore sarà liberato dalla quarantena. Queste le nuove linee guida annunciate ieri dal governatore dello Stato, Andrew Cuomo. Il protocollo non si applica a chi proviene da Stati “contigui” e ai lavoratori essenziali. I viaggiatori che sono stati fuori dallo Stato per meno di 24 ore non saranno tenuti alla quarantena ma dovranno comunque sottoporsi al test il quarto giorno dopo l’arrivo.(Nys)