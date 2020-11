Covid: Croazia, 2.179 casi registrati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore sono stati 2.179 i casi di positività al coronavirus registrati in Croazia. Si tratta di una percentuale pari al 27 per cento degli 8.026 test condotti nel paese, come ha reso noto oggi il comitato per la gestione della crisi del Covid-19 di Zagabria. Nelle ultime 24 ore, ci sono stati 16 decessi correlati al Covid, portando il bilancio delle vittime a 562, come riferisce l'emittente televisiva croata "N1". Attualmente, ci sono 15.894 casi attivi, inclusi 1.097 pazienti in cura negli ospedali. Di questi, 81 si trovano in terapia intensiva. (Seb)