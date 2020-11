Covid: nel Lazio sale rapporto tra numero positivi e tamponi, oggi al 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio è salito il rapporto tra positivi e tamponi (10 per cento) a fronte di 23 mila test eseguiti e un numero di 2.351 casi positivi. Il dato tiene conto del calo dei tamponi nel fine settimana. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.(Com)