Covid: numero casi a Roma sotto i mille, crescono contagi nelle province del Lazio

- Roma torna sotto i mille nuovi casi positivi al Covid-19, crescono invece i contagi nelle province. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nella Asl Roma 1 sono 363 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi a domicilio e cinque sono ricoveri. Si registrano otto decessi di 66, 74, 75, 77, 85, 88, 89 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 434 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centottantasei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 61, 78 e 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 170 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dodici sono ricoveri. Si registrano due decessi di 51 e 72 anni con patologie. (segue) (Com)