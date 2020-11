Covid: numero casi a Roma sotto i mille, crescono contagi nelle province del Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Asl Roma 4 sono 74 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette sono casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e uno individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Diciannove sono casi con link a Rsa Villa Grenga a Campagnano di Roma dove è in corso l'indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 180 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. In corso l'indagine epidemiologica presso la Rsa Regina Pacis di Colleferro. Nella Asl Roma 6 sono 319 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 97 anni con patologie. (segue) (Com)