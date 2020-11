Covid: numero casi a Roma sotto i mille, crescono contagi nelle province del Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle province si registrano 811 casi e sono quattro i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 168 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sedici sono i casi con link al cluster della Rsa Icot di Cori dove è in corso l'indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 85 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 399 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Trentaquattro sono ricoveri. Trentasei i casi con link alla casa di riposo Diaconia a Veroli e ventiquattro i casi con link alla Rsa S. Elisabetta di Fiuggi, sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registra un decesso di 89 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 226 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 91 e 97 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto (Com)