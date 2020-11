Infrastrutture: al via nuovo incontro tra Egitto, Etiopia e Sudan su diga Gerd (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costruito a 15 chilometri dal confine etiope con il Sudan, la Grande diga della rinascita (Gerd) è stata motivo di contesa e scontro tra i tre Paesi sin dall'inizio della sua costruzione nel 2010. Il primo riempimento della controversa diga è avvenuto quest'estate, nonostante l'Etiopia non abbia raggiunto un accordo vincolante con i suoi vicini a valle. L’Egitto teme che l'enorme progetto idroelettrico ridurrà in modo significativo le sue cruciali forniture idriche dal fiume Nilo, mentre il Sudan teme che possa mettere in pericolo la sicurezza delle proprie dighe. L'Etiopia afferma che la diga da 6.000 megawatt è fondamentale per il suo sviluppo e spera di diventare il più grande esportatore di elettricità in Africa. (Cae)