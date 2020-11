Covid: Emiliano, possibili stop&go, didattica in presenza può essere interrotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le linee guida del piano di rimodulazione degli interventi in base alla curva epidemiologica, approvate in maniera condivisa tra stato e regioni, se non rispettate determinano responsabilità importanti. Nessuno sa quanto durerà epidemia, probabilmente faremo una serie di stop&go che non sono contraddizioni ma la naturale gestione di una pandemia. Alla luce di questi stop&go la didattica in presenza può essere interrotta, capisco i problemi organizzativi delle famiglie, studiamo un meccanismo per fargli prendere babysitter o congedi parentali". Lo ha detto, stando a quanto si apprende, il presidente della Puglia, Michele Emiliano, nel corso della riunione di questa mattina con i ministri per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e della Salute, Roberto Speranza, insieme alle Regioni, Upi ed Anci in vista del nuovo Dpcm del premier Conte, previsto per domani, con misure più stringenti anti coronavirus. "Se dopo le 18 abbiamo detto che si chiudono attività non necessarie - prosegue - allora dopo le 18 non bisogna più stare in giro o fare cene con non conviventi. Stiamo riconvertendo tutti gli ospedali pugliesi per arrivare a fine novembre a poter ricoverare fino a 2500 persone".(Rin)