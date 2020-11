Covid: incontro governo-Regioni, chieste misure a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni chiedono misure di contenimento del Covid-19 che siano uniformi per tutto il territorio nazionale. E' questo, a quanto si apprende, l'esito della riunione tra i ministri per gli Affari Regionali Francesco Boccia e della Salute Roberto Speranza con Regioni, Anci e Upi in vista del nuovo Dpcm del premier Conte, previsto per domani. Boccia ha riconvocato la riunione con le Regioni e gli enti locali, assieme al ministro Speranza, per domani mattina alle 9. Il presidente della Conferenza Stato-Regioni e della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ha parlato di spostamenti tra regioni limitati alle sole esigenze di salute e lavorative, oltre che di chiusura delle attività alle 18 su tutto il territorio nazionale. "Centri commerciali nel weekend lo avevamo già proposto per l'ultimo dpcm, sul trasferimento tra Regioni potremmo contenere la trasmigrazione se non per lavoro o salute. Dopo un certo orario farei proprio bloccare la possibilità di circolazione dopo le 18", ha spiegato Bonaccini.Tra i presidenti che hanno preso parte al confronto Bonaccini, Attilio Fontana (Lombardia), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Luca Zaia (Veneto), Giovanni Toti (Liguria), Donato Toma (Molise), Michele Emiliano (Puglia), Vincenzo De Luca (Campania), Donatella Tesei (Umbria), Marco Marsilio (Abruzzo), Alberto Cirio (Piemonte), Eugenio Giani (Toscana), Nino Spirlì (Calabria). Partecipano anche Antonio Decaro (Anci) e Michele De Pascale (Upi)"In queste 48 ore costruiamo insieme il Dpcm su due orizzonti: misure nazionali e misure territoriali. Sul primo punto è vigente ultimo Dpcm, sul quale possiamo anche alzare l'asticella nazionale su alcuni punti condivisi mentre su alcuni territori alziamo i livelli di intervento". Lo ha detto il ministro della Salute Speranza a Regioni ed Enti locali nel corso della riunione di questa mattina."In Europa - ha spiegato il titolare della Salute - la convivenza col virus senza misure restrittive non sta reggendo, in lockdown sono arrivati Francia e Gran Bretagna, con ottimi sevizi sanitari, si sono aggiunti anche Belgio Austria e Portogallo. Dovremmo rafforzare insieme questo racconto anche davanti al Paese. Abbiamo una disponibilità di terapia intensiva maggiore di marzo e non abbiamo necessità di rincorrere materiali in giro per il mondo ma dobbiamo oggi abbassare la curva dei contagi".(Rin)