Covid: Codacons, indagare partecipanti e organizzatori feste Halloween per epidemia colposa

- Organizzatori e partecipanti delle feste di Halloween scoperte in queste ore dalle forze dell’ordine della capitale "dovranno essere indagati per il reato di epidemia colposa, e nei loro confronti dovrà scattare il carcere". Lo afferma il Codacons, dopo le operazioni che hanno portato a scoprire party nella notte del 31 ottobre presso club e case private di Roma. "Chi ha organizzato queste feste, e chi vi ha preso parte, ha messo a rischio non solo la propria salute, ma anche quella dell’intera collettività, in un momento difficilissimo per il paese – spiega il Codacons – Per questo i responsabili devono essere arrestati, e nei loro confronti devono scattare indagini penali per la fattispecie di epidemia colposa, considerata la pericolosità dei comportamenti messi in atto e le ricadute per la salute pubblica e l’economia del paese, che va verso il lockdown totale proprio a causa di chi non rispetta i divieti e le misure anti-Covid", conclude l’associazione. (Com)