Liguria: Orlando su tweet di Toti, solo deliri totalitari misurano le vite umane per il contributo che danno

- Soltanto i deliri totalitari misurano le vite umane in ragione del contributo che possono dare “allo sforzo produttivo del Paese”. Lo scrive in un tweet il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando in merito al messaggio inviato su Twitter dal presidente della Regione Liguria. "Ogni vita umana è sacra e va difesa. Qui si raggiunge il punto più basso ed agghiacciante del dibattito sulla pandemia. La Liguria è altro", aggiunge Orlando. Toti aveva in precedenza scritto su Twitter: "Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate". (Rin)