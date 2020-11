Covid: Zaia, ok misure nazionali, no chiusura generalizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lockdown generalizzato non sostenibile e non serve, in Veneto la maggior parte sono asintomatici e la sanità e’ assolutamente sotto controllo. Ok misure nazionali, decidiamole insieme e chi ritiene per il piano adottato può aggiungere misure territoriali restrittive". Lo ha detto, stando a quanto si apprende, il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso della riunione di questa mattina con i ministri per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e della Salute, Roberto Speranza, insieme alle Regioni, Upi ed Anci in vista del nuovo Dpcm del premier Conte, previsto per domani, con misure più stringenti anti coronavirus. "Dobbiamo fare squadra ed essere uniti tra noi e il governo, intollerabile che virologi dicono tutto e il contrario di tutto in tv. RT non sempre è paragonabile tra Regioni perché il numero dei tamponi e del contact tracing sono diverse. Vanno irrobustite - conclude - le cure domiciliari, devono curarsi in casa".(Rin)