Grande diga della rinascita: nuovo round di colloqui tra Egitto, Etiopia e Sudan

- I negoziati tra Egitto, Etiopia e Sudan relativi alla controversa Grande diga della rinascita (Gerd) realizzata da Addis Abeba sul Nilo Azzurro riprendono oggi nella capitale sudanese Khartum. Secondo una dichiarazione ufficiale rilasciata dal ministero delle Risorse idriche del Sudan, i colloqui si terranno sotto l’auspicio dell'Unione africana (Ua). L'annuncio della ripresa dei colloqui giunge dopo che l'Egitto, l'Etiopia e il Sudan hanno concordato il 27 ottobre di ospitare a Khartum una settimana di negoziati per stabilire un arco di tempo e un quadro per l’avvio di nuovi incontri di alto livello che abbiano un esito differente dai precedenti round negoziali. L'Egitto, che fa molto affidamento sulle sue cruciali forniture idriche del fiume Nilo, si è ritirato dai colloqui a fine agosto dopo che i tre Paesi non sono riusciti a raggiungere un consenso sui punti legali e tecnici, dopo che l'Etiopia ha proposto un pacchetto di linee guida non vincolanti per il riempimento e il funzionamento della diga. L'incontro del 27 ottobre che è stato spinto dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, l'attuale presidente dell'Ua, è stato il primo dopo la pausa di sette settimane. Il Sudan ha espresso il suo rifiuto durante la riunione della scorsa settimana "dello stesso approccio negoziale che ha portato a una situazione di stallo nei turni precedenti", secondo Saleh Hamad, il capo della squadra negoziale del Sudan. Khartum ha richiesto la definizione di ruoli più ampi e più efficaci da parte di esperti e osservatori, tra cui Stati Uniti, Unione europea e Ua, per far convergere i punti di vista per un accordo tra i tre Paesi.La ripresa dei negoziati la scorsa settimana è avvenuta pochi giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha di fatto incolpato l'Etiopia per il fallimento dei negoziati, sottolineando che le preoccupazioni del Cairo sono legittime. In una telefonata con il premier sudanese Abdalla Hamdok, Trump ha sottolineato di aver negoziato un accordo per risolvere la crisi ma che l'Etiopia aveva violato i patti, spingendolo a fermare gli aiuti al Paese. Nella conversazione con Hamdok, Trump ha osservato che l’Egitto potrebbe "far saltare in aria quella diga". L’esternazione ha provocato rimostranze in Etiopia che ha convocato l'ambasciatore statunitense ad Addis Abeba, Mike Raynor.Costruito a 15 chilometri dal confine etiope con il Sudan, la Grande diga della rinascita (Gerd) è stata motivo di contesa e scontro tra i tre Paesi sin dall'inizio della sua costruzione nel 2010. Il primo riempimento della controversa diga è avvenuto quest'estate, nonostante l'Etiopia non abbia raggiunto un accordo vincolante con i suoi vicini a valle. L’Egitto teme che l'enorme progetto idroelettrico ridurrà in modo significativo le sue cruciali forniture idriche dal fiume Nilo, mentre il Sudan teme che possa mettere in pericolo la sicurezza delle proprie dighe. L'Etiopia afferma che la diga da 6.000 megawatt è fondamentale per il suo sviluppo e spera di diventare il più grande esportatore di elettricità in Africa. (Cae)