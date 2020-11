Covid: Fontana, no a lockdown territoriale, se chiudiamo Milano si ferma Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario che i provvedimenti vengano presi a livello nazionale. Il lockdown è l'unica misura che si è dimostrata efficace. Se possiamo andare avanti con altre misure non determinanti procediamo ma se i tecnici ci dicono che l'unica alternativa è il lockdown facciamolo, ma no un lockdown territoriale, se fermiamo Milano si ferma la Lombardia". Lo ha detto, stando a quanto si apprende, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della riunione di questa mattina con i ministri per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e della Salute, Roberto Speranza, insieme alle Regioni, Upi ed Anci in vista del nuovo Dpcm del premier Conte, previsto per domani, con misure più stringenti anti coronavirus. "Il virus oggi è diffuso su tutto il territorio nazionale, non è come a marzo, possiamo forse aspettare ancora qualche giorno magari riducendo capienza tpl, allungando il coprifuoco, tenendo a casa gli over 70 ma sono misure interlocutorie. I cittadini - conclude - non sono più disposti a seguirci se non diamo garanzie certe dei ristori".(Rin)