Bielorussia: ancora proteste e arresti a Minsk per manifestazioni opposizione

- La polizia bielorussa ha effettuato diversi arresti di persone che hanno preso parte a una manifestazione non autorizzata nella capitale Minsk. Per il dodicesimo fine settimana consecutivo si sono tenute proteste nel paese per chiedere le dimissioni del presidente Aleksander Lukashenko. "Diverse persone sono state arrestate per aver partecipato a un evento di massa non autorizzato", ha confermato una portavoce della polizia di Minsk, ripresa dall'agenzia di stampa russa "Sputinik". Gli agenti di polizia hanno sparato colpi di avvertimento "per prevenire la violazione della legge". (Rum)