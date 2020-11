Covid: Toti, situazione complessa ma non siamo impreparati, no blocco porti e autocertificazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concordo con Speranza su analisi sui paesi europei, stiamo affrontando una situazione complessa ma la stiamo affrontando non da impreparati come si vuole far passare e sarebbe giusto dirlo e dircelo senza fare polemiche inutili". Lo ha detto, stando a quanto si apprende, il presidente della Liguria, Giovanni Toti, nel corso della riunione di questa mattina con i ministri per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e della Salute, Roberto Speranza, insieme alle Regioni, Upi ed Anci in vista del nuovo Dpcm del premier Conte, previsto per domani, con misure più stringenti anti coronavirus. "Il clima nel paese non è quello di marzo aprile perché i numeri non sono di quella drammaticità né nel numero di terapie intensive né nei morti, ma l'economia è molto più stanca e se le misure restrittive erano prese come un atto di responsabilità oggi si riempiono le piazze di facinorosi e delinquenti e le decisioni sono vissute con maggiore fastidio", aggiunge. (segue) (Rin)