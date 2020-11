Covid: Toti, situazione complessa ma non siamo impreparati, no blocco porti e autocertificazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi non abbiamo problemi di materiali e dpi e dà sicurezza ai cittadini ma li rende anche insofferenti. Bloccare movida o circolazione notturna ok ma pensare di bloccare i porti di Genova e Savona, riprendere le autocertificazioni sarebbe impossibile e illogico. Medici di famiglia vanno coinvolti di più - conclude Toti - se accordo bene altrimenti si precettano. Tutti vorrebbero andare in guerra con i reparti scelti ma in una situazione del genere va rivista anche la risposta del comparto medico, usando magari Oss anche per attività infermieristiche di base" (Rin)