Covid: Toti, chiedo scusa se ho offeso anziani

- "Cari amici, sta girando un mio tweet su cui vorrei chiarire due concetti e, innanzitutto, chiedere scusa se ha offeso qualcuno poiché non rappresenta minimamente il mio pensiero. La frase è stata estrapolata da un concetto più ampio e mal interpretata a causa del taglio erroneo su Twitter di un mio post. Non a caso su Facebook, dove il testo è stato pubblicato integralmente, le stesse frasi non hanno creato il medesimo scalpore". Lo scrive il presidente della Liguria Giovanni Toti su Facebook precisando: "Il concetto è: bisogna proteggere gli anziani. Il cinico è chi non lo fa. Il fatto che le persone oltre i 75 anni siano in pensione consente loro di proteggersi senza per questo dover fermare l'economia del Paese. Il 40 per cento dei ricoverati ha oltre 75 anni di etè. Oltre il 95 per cento dei deceduti per Covid ha più di 75 anni di età. L'età media dei decessi è di 84 anni". (segue) (Rin)