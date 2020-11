Covid: Toti, chiedo scusa se ho offeso anziani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Liguria poi continua: "Servono misure anagrafiche di protezione per queste categorie se vogliamo sconfiggere il virus. A me sembra francamente piu' immorale un Paese che vieta scuola e sport ai giovani a cui il Covid fa poco, mentre non tuteliamo coloro che invece per il virus rischiano di morire. Basta demagogia e muoviamoci dove serve senza distruggere il Paese. Questo e' quello che volevo dire e spero che facciate girare il piu' possibile il mio messaggio di chiarimento, con la stessa velocita' con cui si fa un processo sui social", conclude. (Rin)