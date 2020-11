Covid: Zingaretti, nemico è il virus non le regole che ci diamo per combatterlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nemico è il virus non le regole che ci diamo per combatterlo. Le regole hanno una filosofia, quella di abbassare i contatti e le relazioni sociali. Senza responsabilità accanto alle regole, non si raggiunge il risultato". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a "Mezz'Ora in Più" su Rai 3, che ha poi ringraziato le forze dell'ordine per i controlli effettuati. "Quello che ci ha salvato nella prima ondata è stata la responsabilità degli individui che hanno capito che era necessario seguire le regole", ha affermato ancora il segretario del Pd. (Rin)