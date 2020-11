Covid: Fedriga, aumentare cure domiciliari, medici di base facciano tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le misure nazionali che prenderemo devono trovare equità economica tra diverse categorie economiche per evitare tensioni sociali che non ci permettono di gestire la situazione pandemica altrimenti i cittadini penseranno solo a come aggirare i dpcm. Le cure domiciliari vanno aumentare e i medici di base vanno obbligati, non possono solo fare tamponi ma devono curare a casa i propri pazienti". Lo ha detto, stando a quanto si apprende, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della riunione di questa mattina con i ministri per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e della Salute, Roberto Speranza, insieme alle Regioni, Upi ed Anci in vista del nuovo Dpcm del premier Conte, previsto per domani, con misure più stringenti anti coronavirus. "Anche su assunzioni personale serve derogare tutto e poi chi sbaglia o fa il furbo paga, non possono esserci pesi burocratici. Proteggere i medici, dobbiamo proteggere assolutamente questa categoria", conclude.(Rin)