- Stiamo lavorando per evitare un lockdown generalizzato. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a "Mezz'Ora" in Più su Rai 3. "Chiudere per 30 giorni un cinema o un teatro probabilmente salverà la stagione: se abbiamo tanti contagiati e morti dobbiamo prendere tutte le misure necessarie per abbassare la curva", ha aggiunto. (Rin)