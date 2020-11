Usa: sondaggio, Trump in vantaggio in Florida e Biden in Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti in carica, Donald Trump, candidato del Partito repubblicano alle elezioni presidenziali del 3 novembre, è in lieve vantaggio sull’avversario democratico, Joe Biden, in Florida, mentre è indietro in Pennsylvania, secondo un sondaggio di “Abc News” e “Washington Post”. In Florida Trump sarebbe al 50 per cento e Biden al 48 (un mese fa erano rispettivamente al 51 e 47 per cento). In Pennsylvania, invece, l’ex vicepresidente avrebbe il 51 per cento e il presidente uscente il 44 per cento dei consensi, con un distacco ridotto rispetto a un mese fa (54 a 45). L’attuale leader della Casa Bianca vinse in entrambi gli Stati nel 2016, ma di stretta misura. In entrambi Trump è ritenuto più affidabile per la gestione economica, con uno scarto di 14 punti in Florida e di sei in Pennsylvania. L’indagine è stata condotta, dal 24 al 29 ottobre, mediante interviste telefoniche su campioni casuali di circa mille adulti in ciascuno Stato. Il margine di errore è del cinque per cento. (Nys)