Usa: sondaggio, Biden in vantaggio in Wisconsin, Michigan, Arizona e Carolina del Nord

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è in vantaggio sul presidente repubblicano in carica, Donald Trump, in Wisconsin, Michigan, Arizona e Carolina del Nord, secondo un sondaggio effettuato da Ssrs per la “Cnn”. Si tratta di quattro Stati in cui Trump vinse nel 2016 e che ora appaiono più divisi e incerti. In Wisconsin Biden avrebbe il 52 per cento dei consensi contro il 44 per cento di Trump. In Michigan il distacco sarebbe maggiore: 53 a 41 per cento. In Arizona, invece, il margine a favore del democratico sarebbe più stretto, 50 contro 46 per cento, così come nella Carolina del Nord: 51 a 45 per cento. (segue) (Nys)