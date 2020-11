Usa: sondaggio, Biden in vantaggio in Wisconsin, Michigan, Arizona e Carolina del Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutti e quattro gli Stati, almeno il 55 per cento delle donne si dichiara a favore di Biden. Sulle questioni più calde della campagna elettorale, l’economia e l’epidemia di coronavirus, gli elettori sembrano più propensi ad affidare la prima a Trump mentre si aspettano una migliore gestione della seconda da Biden. Nei quattro Stati più di sette elettori su dieci affermano che il loro voto è più per Trump che contro Biden. Sul fronte democratico, invece, quasi metà ammette di volere esprimere più un voto contro Trump che un voto a favore di Biden. L’indagine è stata effettuata mediante interviste telefoniche dal 23 al 30 ottobre su campioni casuali di circa mille adulti in ogni Stato e con un margine di errore di circa quattro punti percentuali. (Nys)