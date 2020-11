Covid: Cirio, rispettare documento Iss condiviso, avere il coraggio di attuare quegli scenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va bene fare ragionamenti nazionali ma abbiamo il dovere di rispettare il documento Iss che insieme abbiamo condiviso e approvato e dobbiamo avere il coraggio di attuare quegli scenari che ci siamo dati". Lo ha detto, stando a quanto si apprende, il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, nel corso della riunione di questa mattina con i ministri per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e della Salute, Roberto Speranza, insieme alle Regioni, Upi ed Anci in vista del nuovo Dpcm del premier Conte, previsto per domani, con misure più stringenti anti coronavirus. "Tutti quanti abbiamo approvato il documento Iss con le azioni da prendere in base all'evolversi della pandemia. Io lo sto seguendo anche in autonomia e cosa fare sulla scuola dopo due settimane con Rt maggiore di 1.5 è chiaro", spiega. "Decisioni su fasce d'età è fondamentale perché altrimenti spostiamo solo il problema: vale per i ragazzi e per i pensionati. Sui confini facciamo valutazione perché dalle zone rosse francesi possono venire a Torino liberamente quando non possono andare a Parigi, ho già informato gli Esteri", conclude.(Rin)