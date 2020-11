Covid: Zingaretti, salvata Roma con i tanti tamponi fatti già da agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 16 agosto abbiamo portato al massimo i tamponi, ma in questo modo abbiamo salvato la Capitale". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a "Mezz'Ora in Più" su Rai 3. "Roma per ora tiene. La caccia al positivo, messa in isolamento negli alberghi, ha tolto il rischio del contagio in casa", ha aggiunto il segretario del Pd, che ha poi invitato il servizio pubblico a informare i cittadini su come comportarsi a casa. "Anche nelle mura domestiche mantenere un certo rigore", ha dichiarato infine Zingaretti. (Rin)