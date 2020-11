Romania: premier Orban, situazione contagi da Covid non paragonabile ad altri paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania non si trova nella situazione di altri paesi europei che hanno imposto restrizioni a causa del drammatico aumento del numero di casi di coronavirus. Il governo sta tuttavia "valutando possibili misure", come ha affermato oggi il premier romeno Ludovic Orban, ripreso dall'agenzia di stampa "Agerpres"."Il Comitato nazionale per le emergenze (Cnsu) si riunisce solitamente il lunedì per l'aggiornamento settimanale della situazione con gli altri paesi e per l'adozione eventuale di altre misure che si rendono necessarie. Stiamo valutando possibili nuove restrizioni, che comunicheremo al pubblico", ha detto Orban. Il premier ha tuttavia sottolineato come la Romania abbia un numero di contagi minore rispetto a diversi paesi esteri.(Rob)