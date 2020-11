Roma: festa di Halloween in hotel centro, sanzioni e diffida per titolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 2mila i controlli nei vari quartieri della Capitale, da parte delle pattuglie della polizia locale in questo fine settimana, non solo nelle località tipiche della movida, ma anche nelle periferie: tutti i gruppi territoriali, unitamente a quelli speciali di sicurezza urbana sono stati impegnati nelle verifiche sul territorio, con particolare attenzione al rispetto delle regole per la tutela della salute collettiva. Una vigilanza specifica è stata svolta nella notte appena trascorsa per possibili assembramenti e comportamenti poco responsabili in occasione della festa popolare di Halloween. (segue) (Rer)