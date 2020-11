Roma: festa di Halloween in hotel centro, sanzioni e diffida per titolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle attività di controllo, gli agenti sono intervenuti in un albergo, in pieno centro storico, dove erano in corso i festeggiamenti di Halloween. Tutto regolare in apparenza: pernottamento comprensivo di cena per i clienti, ma all'interno gli operanti hanno rilevato diverse violazioni delle disposizioni per il contenimento del contagio, dal mancato distanziamento tra i tavoli, alla presenza di un numero eccessivo di persone allo stesso tavolo. Circa 80 le persone presenti. Oltre alle sanzioni previste, scattata la diffida per il titolare, che ha provveduto al ripristino dello stato dei luoghi posizionando regolarmente i tavoli e la distanza interpersonale tra gli avventori. (segue) (Rer)