Roma: festa di Halloween in hotel centro, sanzioni e diffida per titolare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori illeciti , circa una ventina, sono stati rilevati presso alcuni locali pubblici e mini market, nei vari quartieri della città, a causa della presenza di affollamenti all'interno degli esercizi o nelle adiacenze o per lo svolgimento di attività fuori dagli orari e modalità previste. In particolare nel Rione Monti, diversi gli interventi delle pattuglie per segnalazioni di calca fuori da alcuni locali di somministrazione. (segue) (Rer)