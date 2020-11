Roma: festa di Halloween in hotel centro, sanzioni e diffida per titolare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziati anche i controlli a contrasto del fenomeno della prostituzione, secondo il piano predisposto dal Comando Generale, che prevede accertamenti mirati nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno, come via Salaria, via Palmiro Togliatti, via Cristoforo Colombo, viale Marconi , via Aurelia e in zona Eur: in totale 29 le sanzioni elevate in violazione del regolamento di polizia urbana, in molti casi anche a carico dei clienti sorpresi a contrattare le prestazioni. (Rer)