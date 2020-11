Vaticano: papa Francesco nomina cardinale Tomasi nuovo delegato pontificio presso Sovrano ordine di Malta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le dimissioni del cardinale Angelo Becciu, Silvano Maria Tomasi è stato nominato delegato speciale pontificio presso il Sovrano militare ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta (Smom), "col compito di collaborare, per il maggior bene dell’Ordine", con fra’ Ruy Goncalo do Valle Peixoto de Villas Boas, il luogotenente interinale e gran commendatore, "e col prossimo Gran maestro opportunamente eletto". Lo si legge in una missiva di papa Francesco indirizzata al cardinale eletto Tomasi. "Ella godrà di tutti i poteri necessari per decidere le eventuali questioni che dovessero sorgere per l’attuazione del mandato ad ella affidato, per ricevere il giuramento del prossimo Gran maestro e sarà il mio esclusivo portavoce per tutto ciò che attiene alle relazioni tra questa Sede apostolica e l’Ordine", si legge nella missiva. "La prego di voler svolgere l’ufficio di mio Delegato fino alla conclusione del processo di aggiornamento della Carta costituzionale e del Codice Melitense e comunque fino a quando lo riterrò utile per l’Ordine stesso", si aggiunge nella lettera del pontefice.(Res)