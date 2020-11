Kosovo: premier Hoti, integrazione europea rimane priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'integrazione europea rimane la priorità per il governo del Kosovo: lo ha detto il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti. Secondo Hoti, lo scopo del governo di Pristina è stato quello di controllare la gestione del processo di integrazione europea da parte di tutti i ministeri. "Recentemente abbiamo sviluppato Dipartimenti ben strutturati e funzionalizzati" a tale scopo, ha osservato Hoti intervenuto ad una conferenza insieme all'ambasciatore Ue a Pristina, Tomas Szunyog. Quest'ultimo ha dichiarato che per l'integrazione europea sono fondamentali le riforme e la buona governance. Secondo l'ambasciatore, l'agenda di riforme europee (Era 2) include la gestione della pandemia e misure per la ripresa economica. (segue) (Kop)