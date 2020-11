Kosovo: Thaci discute con leader partiti delle prossime ammnistrative a Podujeve e Mitrovica Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha incontrato ieri i leader dei partiti politici per discutere dei preparativi per le prossime elezioni amministrative a Podujeva e Mitrovica Nord, nonché la situazione politica generale in Kosovo. Secondo il quotidiano "Telegrafi", all'incontro erano presenti rappresentanti del movimento Vetevendosje il cui portavoce Perparim Kryeziu ha dichiarato di non aver ricevuto alcun invito. Allo stesso tempo, il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj ha parlato con i giornalisti dopo l'incontro e ha affermato che il suo obiettivo era il coordinamento sulle questioni nazionali. L'ex premier ha tuttavia escluso che si parlasse della carica di presidente o delle Camere specializzate. (segue) (Alt)