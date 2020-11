Kosovo: governo approva legge di bilancio da 2,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha approvato oggi il progetto di bilancio per il 2021. Secondo quanto riferito dai media di Pristina, la manovra varrà 2,4 miliardi di euro, quasi 200 milioni di euro in meno rispetto a quella dello scorso anno. Il ministro delle Finanze, Hykmete Bajrami, ha affermato che la bozza di bilancio per il 2021 è stato redatta "con grandi incertezze", a causa della pandemia di Covid-19, sottolineando come il cuore della legge sarà la ripresa economica. Dopo le critiche ad alcuni tagli ai dicasteri, Bajrami ha spiegato che a causa della pandemia il ministero delle Finanze non è riuscito a soddisfare tutte le richieste dei ministeri. Solo uno dei ministri si è astenuto durante la riunione del Consiglio dei ministri. La legge di bilancio sarà adesso quindi sottoposta al vaglio del Parlamento. (segue) (Alt)