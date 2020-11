Kosovo: esercitazione della missione Nato Kfor con polizia locale e Eulex (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Kfor è attualmente comandata dal generale Michele Risi ed opera secondo il mandato della risoluzione Onu 1244 del 1999 per contribuire in modo imparziale ad un ambiente sicuro e alla libertà di movimento per tutte le comunità in Kosovo. L’Italia è il secondo contingente più numeroso dopo gli Stati Uniti, con circa 600 militari di tutte le Forze armate. Oltre a fornire sicurezza, Kfor è impegnata nell’assistenza alle istituzioni in Kosovo, soprattutto in campo sanitario nella risposta al Covid-19. Negli ultimi mesi i militari italiani hanno svolto numerose sanificazioni di strutture pubbliche ed effettuato donazioni di dispositivi di protezione individuale. (Com)