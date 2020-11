Usa: elezioni, più di 91 milioni di cittadini hanno già votato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche una ricerca di “Cnn”, Edison Research e Catalist effettuata in tutti gli Stati e nel Distretto di Columbia, rivela che hanno già votato 91,6 milioni di elettori e che nella maggioranza degli Stati è stata superata l’affluenza nei giorni precedenti l’Election Day; in 16 ha già votato più della metà degli aventi diritto. A livello nazionale si è pronunciato il 43 per cento degli elettori registrati e rispetto al 2016 sono stati espressi più di due terzi dei voti. In Texas e nelle Hawaii l’affluenza di quattro anni fa è stata superata; in altri 35 Stati e nel Distretto di Columbia è stata oltrepassata la metà dei voti delle presidenziali precedenti. Tra i sostenitori del candidato democratico, Joe Biden, emerge una preferenza per corrispondenza, mentre tra quelli del presidente in carica repubblicano, Donald Trump, una preferenza per il voto nell’Election Day del 3 novembre, anche se in diversi Stati questa differenza si è attenuata. (Nys)