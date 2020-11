Sardegna: concluso allestimento ospedale campo a Nuoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono concluse le operazioni di allestimento dell'ospedale da campo, realizzato nell'area antistante all'ospedale San Francesco di Nuoro. La struttura - si legge in una nota - che occupa una superficie di circa trecento metri quadri, ospita 20 posti letto ed è composta da moduli che configurano l'area d'accettazione e le due aree di degenza, uomini e donne, connesse da un corridoio di distribuzione a cui è collegato anche il blocco servizi. Il corpo principale è costituito da tende pneumatiche a cui si aggiunge, all'esterno, una tensostruttura di protezione. La sicurezza è l'efficienza della struttura saranno garantite da due squadre tecniche: la Protezione Civile si occuperà dei controlli sulle parti esterne e impianti, mentre i tecnici di Ares-Ats avranno il compito di monitorare gli ambienti interni. "Stiamo mettendo in campo ogni soluzione e ogni risorsa per far fronte a un'emergenza che sta colpendo duramente non solo i nostri ospedali, ma l'intero sistema sanitario nazionale", dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. "Ringrazio – prosegue l'assessore – gli uomini e le donne della Protezione civile e della Croce rossa, i volontari, e tutte le persone che hanno reso possibile questa operazione in tempi rapidi, a dimostrazione che la nostra Isola è in grado di esprimere sinergie che possono fare la differenza, in particolare in situazioni come quella che stiamo attraversando". (segue) (Com)