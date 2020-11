Sardegna: concluso allestimento ospedale campo a Nuoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta all'emergenza proseguono anche le attività per il reclutamento del personale sanitario: "Oltre all'avviso pubblico che si chiuderà a breve, ho dato indicazione al commissario straordinario di Ares, Azienda regionale della Salute, di scorrere – precisa l'esponente della Giunta Solinas – tutte le graduatorie aperte per procedere all'assunzione di medici, oss, infermieri e tutte le figure che sono necessarie a rafforzare il nostro sistema sanitario. Siamo al lavoro non solo per dare risposte ai cittadini che hanno bisogno di assistenza, ma anche – conclude Nieddu – per sostenere con ogni mezzo a disposizione tutti gli operatori che in prima linea lottano da mesi contro il virus, senza tregua e con grande spirito di servizio" (Com)