Covid: Cangemi, dg Asl Latina si scusi con Simeone e Tripodi e si dimetta

- "Augurare il Covid a qualcuno è vergognoso. Augurarlo a chi, eletto dalle persone, procede in un'ispezione necessaria a valutare le gravi criticità che sono emerse in questi giorni al Goretti di Latina è doppiamente vile". Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi. "Il dg dell'Asl di Latina - prosegue - provveda immediatamente a scusarsi con i colleghi Simeone e Tripodi e dopo rassegni le sue dimissioni. E se tante volte scegliesse di restare attaccato alla sua poltrona, che intervenga Zingaretti e la politica: simili atteggiamenti non possono e non devono essere tollerati".(Com)