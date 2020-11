© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio e faremo di tutto per evitare un'altra chiusura totale che sarebbe un disastro. Le persone si possono curare a casa: terapia a domicilio, cure a domicilio, telemedicina, tampone a domicilio per evitare di intasare gli ospedali". Queste le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, in una diretta Instagram. (Rin)