- "Difesa al lavoro per emergenza Covid. Drive-in nel Lazio, Umbria, Marche, da lunedì Milano.Operazione Igea: 1400 unità, 200 team, in grado di realizzare fino a 30.000 tamponi al giorno. Fondamentale valore strategico con il ministero della Salute per il controllo capillare del territorio". Così in un tweet il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. (Rin)